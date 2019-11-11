«Бог парковки» - водитель заблокировал движение в центре столицы

Припаркованный автомобиль создал целый затор на повороте с Океанского проспекта на Семеновскую, сообщает DEITA.RU.

По информации паблика dps_vl, возле здания Крайпотребсоюза припарковался автомобиль Киа. Он перекрыл все дорожное движение, эвакуаторы, работающие с этой машиной, еще больше усугубляют ситуацию.

Подписчики паблика присоединились ко всеобщему возмущению.

«Там их четыре встало, этих кадров», «О, смотрите, бог парковки», «Надо не ГАИ выписывать штрафы, а в автошколу таких умников на пересдачу отправлять», «А я думаю, почему сегодня пробок нет. Все там стоят», - негодуют подписчики.

Отметим, что во Владивостоке зачастую водители «радуют» своих соседей по дороге, ставя свои машины в совершенно не предназначенных, а порой и запрещенных для этого местах. Так, порой горожане паркуются около подъездов, загораживая другие авто, вход в магазины или организации. А иногда даже преграждая целую улицу, как герой этой статьи.

Александра Маслова