Богачам сделали скидку на роскошные авто

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В России изменили правила расчета транспортного налога для богатых. Как пишет РБК, повышающий коэффициент для оплаты транспортного налога за «роскошные» авто снизили с 1,3 и 1,5 до 1,1.

Кроме того Федеральная налоговая служба сообщила о том, что в перечне «роскошных» стало больше автомобилей. Так, в список машин стоимостью от 3 млн рублей включили BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT.

Всего в списке роскошных более 1200 наименований авто. Среди них почти 500 стоимостью от 5 до 10 млн рублей.

Елена Миронова

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