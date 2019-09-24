Богачам сделали скидку на роскошные авто

Теперь платить за «Ягуары» и «Бугатти» будет дешевле, сообщает DEITA.RU.



В России изменили правила расчета транспортного налога для богатых. Как пишет РБК, повышающий коэффициент для оплаты транспортного налога за «роскошные» авто снизили с 1,3 и 1,5 до 1,1.

Кроме того Федеральная налоговая служба сообщила о том, что в перечне «роскошных» стало больше автомобилей. Так, в список машин стоимостью от 3 млн рублей включили BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT.

Всего в списке роскошных более 1200 наименований авто. Среди них почти 500 стоимостью от 5 до 10 млн рублей.

Елена Миронова