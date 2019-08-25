В субботу, 24 августа, состоялся фестиваль единоборств, посвящённый Дню города Артёма, сообщает DEITA.RU. Организаторами фестиваля стали клуб Единоборств «Легион» при поддержке администрации Артемовского городского округа.

Одними из участников мероприятия была федерация кикбоксинга Приморья. От ее лица с приветственным словом выступил главный тренер федерации, Заслуженный тренер России Андрей Подоплелов. Он поздравил жителей Артемовского округа с праздником, пожелал процветания и благополучия, поблагодарил руководителя клуба «Легион» Александра Корнилова за приглашения.





Среди спортсменов кикбоксеров на фестивале выступили чемпион Приморья и ДФО Дмитрий Подольский, чемпион Ташкентской области Гиясов Бобур, тренеры Андрей Подоплелов, Андрей Регер и Артем Янчев.

Бой проходил в формате 3 раунда по 3 минуты по правилам К-1, в весовой категории до 71 кг. В тяжелейшем и зрелищном бою победу одержал ветеран спецназа, кавалер «Ордена Мужества», участник проекта «Равнение на защитников Отечества» Дмитрий Подольский. Оба кикбоксера показали красивый поединок.





После матчей президент федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин поблагодарил тренеров и спортсменов: «Спасибо тренерам за подготовку спортсменов».

Иван Юрьев