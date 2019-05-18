Этот бой стал украшением первого Дальневосточного фестиваля боевых искусств, организованном региональным филиалом Российского союза боевых искусств (РСБИ) при поддержке администрации Приморского края, сообщает DEITA.RU.





На трибунах концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена» любители единоборств наслаждались мастерством юных и титулованных спортсменов, которые представляли 15 направлений боевых искусств - рукопашный бой, ушу, кендо, боевое самбо, кикбоксинг, бокс, айкидо, джиу-джитсу, тхэквондо и других. Почетными гостями первого Дальневосточного фестиваля единоборств (12+) были известные спортсмены. Двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу, чемпиона мира и Европы Олег Саитов в беседе с DEITA.TU рассказал, такой праздник спорта, как Дальневосточный фестиваль боевых единоборств – важен как для спортсменов, так и жителей.





«В первую очередь это – популяризация различных видов спорта, и на таком фестивале многие могут познакомиться выбрать тот вид спорта, который придется по душе, - сказал прославленный советский спортсмен, ныне – депутат Думы Сахалинской области Олег Саитов, - Причем спортом можно начать заниматься в любом возрасте. Что нужно, чтобы стать чемпионом? Конечно, определенные задатки важны, но главное – желание стать чемпионом, верить в свои силы, дисциплина и труд».





Дальневосточный фестиваль единоборств открыли показательные выступления: айкидо, джиу-джитсу, грэпплинг, тхэквондо, ушу, кендо, самбо. Зрители горячо поддерживали тех, кто затем вышел на татами и в ринг. А настоящим украшением спортивного праздника стал бой за титул чемпиона России по кикбоксингу среди профессионалов между самым титулованным приморским кикбоксером, заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом мира и Европы по кикбоксингу, чемпионом Евразии среди профессионалов Александром Захаровым и чемпионом мира по кикбоксингу в дисциплине К-1 среди профессионалов, вице-чемпионом кубка Евразии по К-1, победителем турнира «Эра чемпионов 4» Игорем Пестеревым из Ижевска. Это был заключительный бой фестиваля.





Яркий, зрелищный бой – трибуны взрывались аплодисментами, первый раунд выиграл приморский спортсмен. После соперник снялся из-за травмы. Александр Захаров к своим многочисленным титулам в любительском кикбоксинге добавил еще и чемпионский пояс среди профессионалов. Александр Захаров, который тренируется под руководством заслуженного тренера России Андрея Подоплелова, стал чемпионом страны среди профессионалов.





Инна Эстрина