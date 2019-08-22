Бойцов ОМОН направили в село после драки с цыганами
Некоторые источники сообщают, что в массовой драке у
цыганского дома приняло участие около ста человек, сообщает DEITA.RU.
В селе Подгорное в Кузбассе произошла массовая драка между местными мужчинами. По информации телеграм-канала Baza, в рукопашной участвовало порядка ста человек. Также в канале говорится о том, что причина конфликта – приставание молодых цыган к девушке. Местные жители заступились за нее – так и началась массовая драка.
Как пишет РБК, на место уже приехали бойцы МВД, Росгвардии и ОМОНа. Главная цель – не допустить разрастания конфликта. Известно также, что в драке двое уже получили ножевые ранения.
Елена Миронова