Некоторые источники сообщают, что в массовой драке у цыганского дома приняло участие около ста человек, сообщает DEITA.RU.



В селе Подгорное в Кузбассе произошла массовая драка между местными мужчинами. По информации телеграм-канала Baza, в рукопашной участвовало порядка ста человек. Также в канале говорится о том, что причина конфликта – приставание молодых цыган к девушке. Местные жители заступились за нее – так и началась массовая драка.

Как пишет РБК, на место уже приехали бойцы МВД, Росгвардии и ОМОНа. Главная цель – не допустить разрастания конфликта. Известно также, что в драке двое уже получили ножевые ранения.

Елена Миронова