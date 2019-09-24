Новости
Ездить на Аи-92 разрешено только этим авто
25 Сентябрь 2019, 00:30
Масло России официально приравнено к яду
24 Сентябрь 2019, 23:45
Украина требует передвинуть границу России
24 Сентябрь 2019, 23:15
Россию предупредили об опасности выхода из тени
24 Сентябрь 2019, 22:45
Будет ли война за Крым, рассказали в США
24 Сентябрь 2019, 22:15
Американцы вычеркнули российских игроков из ЧМ по футболу
24 Сентябрь 2019, 21:45
Чубайс предложил передать пенсии бизнесу
24 Сентябрь 2019, 21:15
Янукович собрался вернуться на Украину
24 Сентябрь 2019, 20:45
Бойцов Росгвардии лишат единственной привилегии
24 Сентябрь 2019, 16:00
До конца октября в Госдуму поступит законопроект, по
которому бойцов Росгвардии обяжут представляться и показывать свое
удостоверение, сообщает DEITA.RU.
Как отметил заместитель председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, в силовом ведомстве поддержали разрабатываемый законопроект, по которому сотрудники будут представляться по требованию россиян.
По словам депутата, парламентарии совместно с Росгвардией будут дорабатывать законопроект. После этого его могут внести в нижнюю палату. Из 31 полномочия, при выполнении некоторых сотрудники должны будут представляться, в основном они походи на полномочия полицейских. Именно во время них сотрудников обяжут представляться. Однако при массовых беспорядков представляться росгвардецам не придется.
Ранее сообщалось, что Росгвардия намеревалась запретить раскрывать личную информацию о бойцах ведомства в СМИ. Именно с таким предложением они обращались в Совет по правам человека.
Иван Юрьев