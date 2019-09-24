Бойцов Росгвардии лишат единственной привилегии

До конца октября в Госдуму поступит законопроект, по которому бойцов Росгвардии обяжут представляться и показывать свое удостоверение, сообщает DEITA.RU.



Как отметил заместитель председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, в силовом ведомстве поддержали разрабатываемый законопроект, по которому сотрудники будут представляться по требованию россиян.

По словам депутата, парламентарии совместно с Росгвардией будут дорабатывать законопроект. После этого его могут внести в нижнюю палату. Из 31 полномочия, при выполнении некоторых сотрудники должны будут представляться, в основном они походи на полномочия полицейских. Именно во время них сотрудников обяжут представляться. Однако при массовых беспорядков представляться росгвардецам не придется.

Ранее сообщалось, что Росгвардия намеревалась запретить раскрывать личную информацию о бойцах ведомства в СМИ. Именно с таким предложением они обращались в Совет по правам человека.

Иван Юрьев