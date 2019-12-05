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Бойцы студотрядов будут расчищать город от снега
5 Декабрь 2019, 13:06
Бойцы студотрядов будут расчищать город от снега
Глава Владивостока встретился с руководителями российских студенческих отрядов, сообщает DEITA.RU. На встрече обсуждались вопросы выстраивания сотруднических связей между администрацией города и студенческими отрядами в сфере молодёжной политики, культуры и благоустройства.
Руководители объединения подвели итоги уходящего года, на протяжении которого более 1200 ребят вступили в ряды бойцов РСО. Молодые, инициативные и энергичные студенты приняли участие в работе многих предприятий столицы Приморья, других районов края, а также иных регионов России. Бойцы работали на судостроительном комплексе «Звезда», попробовали себя в роли проводников, трудились в детских оздоровительных лагерях, в медицинских учреждениях, занимались рыбообработкой, активно благоустраивали Владивосток.
Олег Гуменюк отметил активную гражданскую позицию бойцов и напомнил, что именно молодёжь в дальнейшем будет развивать столицу региона, что в свою очередь скажется на развитии России в целом. Поэтому инициативы студентов требуют особого внимания и поддержки.
Бойцы РСО тепло откликнулись на благодарность градоначальника и сообщили, что желают благоустраивать город не только летом. Так, зимой студенты смогут способствовать уборке снега, очищая тротуары, лестницы, виадуки и парки для удобства горожан.
Ежегодно студенты трудятся на муниципальных предприятиях Владивостока. Такая практика позволяет не только овладеть новыми навыками, но и определиться с будущим постоянным местом работы.
Софья Корф