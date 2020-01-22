«Бойкота не будет»: Игрокам Спартака-Приморья задолжали зарплату

Перед игроками баскетбольной команды Спартак-Приморье руководство клуба задолжало заработную плату, сообщает DEITA.RU. Общая сумма долгов не оглашается.

Как рассказал капитан команды Алексей Вхдыхалкин, в команде не поднимался и не обсуждался вопрос бойкота предстоящих игр. Ребята в обычном режиме тренируются и готовятся к играм.

«Задолженность по зарплате перед игроками существует, но с руководством клуба достигнуты договоренности по ее погашению», - рассказал капитан команды. Также он выразил надежду, что до крайних мер не дойдет.

Он добавил, что о кризисе в клубе пока рано говорить. На сегодня команда занимает второе место в Суперлиги, до 17 января она была лидером турнирной таблицы.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, написали о проблемах в клубе и возможном бойкоте ближайших матчей со стороны игроков команды. Источник сообщал, что игрокам не оплатили последние два месяца..

Напомним, что прошлый тренер клуба Эдуард Сандлер после освобождения уехал на Сахалин, где сейчас руководить местной командой. В конце прошлого года в его автомобиле была найдена бутылка с накротиками. Уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного лица, на бутылке не оказалось отпечатков главного тренера, как и в организме спортивного менеджера. Предполагалось, что наркотики ему подбросили на стоянке около спортивного центра, где тренируется «Восток-65».

Иван Крышан