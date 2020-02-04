Бокал вина за ужином ведет к алкоголизму

Как отметил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, один бокал вина в день может стать причиной алкоголизма россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Sputnik.

Так называемая «европейская формула» - один бокал вина за ужином - может стать губительной для здоровья российских граждан. Дело в том, что, благодаря жаркому климату, алкоголь из крови европейцев выводится быстрее. Кроме того, жители Европы в принципе более устойчивы к вину, в отличие от россиян. А вот, если они начнут употреблять по той же формуле более крепкие напитки, например, коньяк, то последствия будут столь же плачевными.

Брюн также отметил, что если человек балует себя одни бокалом вина за ужином, то его нельзя отнести к алкоголикам. А вот если у него проявляется непреодолимая тяга к вину и отсутствует чувство меры, то стоит пройти тест на алкозависимость у врача.

Главный нарколог также напомнил, что опьянение – это всего лишь побочный эффект распития алкогольных напитков. Главную опасность таит в себе интоксикация, которая определяется для каждого организма индивидуально. Поэтому общей безопасной дозы принятия алкоголя не существует.

Ранее уже было сказано, что при выборе вина предпочтение стоит отдать напиткам в стеклянной упаковке. Вина в тетрапаке чаще всего являются более дешевым и некачественным аналогом, так называемым винным продуктом, сделанным из дешевых материалов с добавлением красителей, ароматизаторов и даже спирта.