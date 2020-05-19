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Более 10 тонн гребешка и красной икры пытались увезти в Китай приморские бизнесмены
Приморские пограничники пресекли незаконную контрабанду биоресурсов
Более 2,6 тонн морского гребешка и 8 тонн икры попытались вывезти приморские предприниматели в Китай. Контрабанду удалось пресечь сотрудникам Уссурийской таможни, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в самом ведомстве, нелегально провозимые биоресурсы задержали в пунктах пропуска Краскино и Полтавка в Приморье.
Так, бизнесмен из Владивостока подал декларацию о вывозе в Китай 8,2 тонны замороженной икры кеты. Весь груз был упакован в контейнеры по 25 кг – всего 327 упаковок.
Проверка документов показала, что все они являлись недействительными.
В то же время еще один россиянин пытался вывезти за границу 2,6 тонн живого гребешка – также по недействительным документам. Бизнесмен хотел провезти ценный ресурс под видом искусственно выращенного – однако, пограничники обнаружили его обман.
По данным делам возбуждено три уголовных дела. Санкция статьи предусматривает штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы.