В прошедшие выходные прошел семинар-тренинг, в котором приняли участие более 100 человек из 28 приемных семей Приморья, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала председатель «Ассоциация приемных семей Приморского края» Светлана Каня, в семинаре приняли участие семьи из разных городов региона: Спасск-Дальний, Дальнегорск, Партизанск и из других муниципальных районов края.

«Семинар проходил на базе отдыха в поселке Волчанец с 28 по 30 июня. Трехдневный семинар-погружение назывался «Равный - равному», основными участниками которого стали приемные мамы их дети и отцы. Всего в участие приняли 58 детей и 42 родителя, 10 из которых были отцы», - отметила Светлана Каня.

По ее словам, специально для проведения семинара были приглашены психологи из КГБУЗ Владивостокский клинико-диагностический центр, а также кураторы проектов БФ «Надежда по всему миру!» и многие другие специалисты, которые проводили все возможные практики, в том числе и арт-терапии.

«Отдельно хотелось бы отметить работу волонтеров, которые на протяжении трех дней помогали родителям и удерживали внимание всех 58 детей. Приятным моментом для нас стал приезд 10 отцов, которые также занимались с детьми. Одна из участниц семинара после окончания мероприятия написала следующий отзыв: «Спасибо огромное папам, которые были на семинаре, за то, что они позволили некоторым детям понять, что такое полноценная семья», - заключила председатель «Ассоциация приемных семей Приморского края».

Иван Крышан