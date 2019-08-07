Во Владивостоке по 101 адресу завершился ремонт дворов, который проходит в рамках губернаторской программы «1000 дворов», сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день было заасфальтирован 61 двор, детские площадки появились в 21, еще в 19 спортивные площадки. Также работы должны пройти еще по 216 дворам.

Как рассказали в городском управлении, в настоящее время по многим объектам работы продолжаются. К примеру, завершается строительство спортивной площадки по адресу Сабанеева, 13.

По словам заместителя начальника управления содержания жилого фонда мэрии Владивостока Сергея Ткачева, специалисты стараются учитывать все пожелания жителей и максимально благоустроить территории.

«Во многих дворах возникает необходимость дополнительного финансирования. Особенно там, где ведется асфальтирование. Это довольно затратный вид работ, и направленных средств не всегда хватает. Чтобы асфальтирование не прерывалось на середине двора, из городского бюджета добавляются деньги», - рассказал служащий городской администрации.

Работы по приемке ведутся совместно с жителями дворов и городскими чиновниками. В связи с переменчивой погодой на некоторых объектах происходят задержки в работе.

Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, губернаторская программа активно проходит во всех муниципалитетах региона. Всего по этой программе будет отремонтировано 1003 двора.

«На сегодняшний день готово уже более 300 дворов, поэтому все запланированные дворы будут благоустроенны в срок», - считает Елена Пархоменко.

Напомним, что программа «1000 дворов» началась в прошлом году во время предвыборной кампании. Общий бюджет программы составляет 1,2 млрд рублей. В среднем каждый двор обходится в 1-1,5 млн рублей. В более 40% дворов будут проведены работы по асфальтированию территорий.

Иван Юрьев