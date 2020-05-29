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Более 100 семьям помогают приморские кикбоксеры
В пятницу, 29 мая, приморские кикбоксеры вместе с чемпионом мира Александром Захаровым развезли продуктовые наборы одиноким ветеранам и пенсионерам, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в приморской федерации кикбоксинга, благотворительная акция началась из-за введения карантинных мер направленных на борьбу с пандемией. Данная работа будет продолжаться на протяжение месяца.
«102 семьи получили продуктовые наборы из рук кикбоксеров. Всего пять тысяч пакетов с помощью наших спортсменов получат нуждающиеся. Молодые спортсмены всегда активны и в трудную минуту готовы оказывать помощь жителям Приморского края», - рассказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края, представитель Общественной палата Виктор Тарабарин.