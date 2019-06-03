Более 140 нарушителей выявили во время сдачи первых единых государственных экзаменов, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, эксперты Рособрнадзора заявили, что во время сдачи первых госэкзаменов был удален 141 ученик. Наиболее распространенными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок (56 удаленных) и мобильных телефонов и иных средств связи (58 удаленных).

Один из случаев, зафиксированных специалистами Рособрнадзора, совсем неординарный: ученику помогал организатор государственных экзаменов.

Основной период сдачи ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. Сейчас школьники уже сдали экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии.

Пользователи соцсетей активно комментируют «перегибы на местах» в процедуре проведения госэкзамена для детей, Накануне DEITA.RU писало о том, что в школе в Пензенской области во время ЕГЭ детей подвергали унижениям. Чтобы выпускники не имели ни малейшего шанса списать на экзамене, в туалетах школы сняли двери. Более того, проверяющие заходили за школьниками в туалет и смотрели за происходящим.

Дмитрий Санников