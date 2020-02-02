Более 12 тысяч миллионеров насчитали в Приморье

В прошлом году 12127 приморцев заработали более миллиона рублей, сообщает DEITA.RU. Такую статистику привели в региональном отделении Федеральной налоговой службы.

В ведомстве сообщили, что число богатых приморцев увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Так, увеличилось количество миллиардеров, плюс один равно восемь. На 4 тысячи человек стало больше среди людей заработавших от миллиона до 100 млн рублей и на 53 человека больше среди тех, кто заработал больше 100 млн рублей.

В каких сферах работают богатые работники, в налоговой не раскрыли.

Напомним, что согласно данным Росстата средняя заработная плата приморцев составляет 41 тысячу рублей, во Владивостоке уровень заработной платы выше – 57 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим годом уровень заработной платы вырос почти на 9%.

Иван Юрьев