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Более 12 тысяч миллионеров насчитали в Приморье
Число богатых приморцев увеличилось по сравнению с предыдущим годом
В прошлом году 12127 приморцев заработали более миллиона рублей, сообщает DEITA.RU. Такую статистику привели в региональном отделении Федеральной налоговой службы.
В ведомстве сообщили, что число богатых приморцев увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Так, увеличилось количество миллиардеров, плюс один равно восемь. На 4 тысячи человек стало больше среди людей заработавших от миллиона до 100 млн рублей и на 53 человека больше среди тех, кто заработал больше 100 млн рублей.
В каких сферах работают богатые работники, в налоговой не раскрыли.
Напомним, что согласно данным Росстата средняя заработная плата приморцев составляет 41 тысячу рублей, во Владивостоке уровень заработной платы выше – 57 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим годом уровень заработной платы вырос почти на 9%.
Иван Юрьев