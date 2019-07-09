В Тихоокеанском государственном медицинском университете проходит приемная кампания, во время которой уже подали заявление на обучение более 1200 абитуриентов, сообщает DEITA.RU.

Как отметила Лидия Транковская, проректор ТГМУ, традиционно на медицинские специальности конкурс составляет пять человек на место. По отдельным специальностям он достигает 80 человек на место.

«Уже сейчас на старте приемной компании на 500 бюджетных мест подано более 1200 заявлений от абитуриентов. На отдельные специальности конкурс уже сегодня составляет 3-4 человека на одно бюджетное место. Традиционно высокий конкурс на направлениях: лечебное дело, педиатрия, стоматология, но и иные специальности также востребованы абитуриентами», - отметила Лидия Транковская.

По словам абитуриентки Валерии Нам из Уссурийска, она с самого раннего детства тянулась к медицине, однако тогда она еще не знала, каким хочет стать врачом.

«С возрастом я поняла, что мне всегда была интересна медицина, всегда была интересна биология, что и послужило толчком для поступления в медицинский университет. Пока я выбрала направление лечебное дело, думаю ближе к 3 курсу, точно определюсь со специальностью», - добавила Валерия Нам.

Отметим, что приемная комиссия в ТГМУ работает с 20 июня по 26 июля. В этом году Министерство здравоохранения РФ определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых 283 – целевой набор. На договорной основе тогда будут принимать студентов, общее количество учащихся – 700 человек.

Напомним, обеспечение медицинских организаций здравоохранения квалифицированными кадрами является одной из приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение».

Иван Крышан