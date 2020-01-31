Более 130 человек в Китае избавились от вируса

По заявлению постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, борьба с эпидемией коронавирусной пневмонии является главные приоритетом страны, и уже сделаны первые шаги в этом направлении, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Чжан Цзюнь отметил, что ранее эксперты не знали природу вируса и как с ним бороться. Сейчас же они делают прогресс в этом направлении и уже могут отличить новый вирус от остальных похожих заболеваний. Благодаря этому, более 130 человек уже были вылечены от опасного недуга.

Постпред также подчеркнул, что сотрудничество с другими странами в этом направлении просто необходимо, но просит воздерживаться от преувеличенных слухов и реакций.

На данный момент число заразившихся коронавирусом достигает 9 360 человек, летальных исходов – 213.