Более 130 тысяч зрителей увидели спектакли театра Горького в прошлом сезоне

За 11 месяцев театрального сезона 2018 – 2019 актёры Приморского краевого театра имени М. Горького сыграли 270 спектаклей, которые увидели более 132 тысяч зрителей. Об этом сообщает DEITA.RU.

Было показано 45 детских спектаклей, из них 8 спектаклей посмотрели маленькие жители Приморского края на выездных гастролях театра. В крае на детские спектакли пришли полторы тысячи зрителей.

Всего на гастролях в Приморье было представлено 29 спектаклей, которые посмотрели более шести тысяч зрителей.

За сезон театр два раза выезжал на гастроли за пределы края. В город Хабаровск и столицу республики Армения город Ереван.

В Хабаровске актёры дали три спектакля: «Эдит и её демоны», «Поминальная молитва» и «Товарищ», их увидели две с половиной тысячи зрителей.

В Ереване было сыграно четыре спектакля «Эдит и её демоны», «12 стульев», «Сергей Есенин», «Товарищ».

Сезон порадовал публику премьерами. Как сообщили в театре, было поставлено семь премьерных спектаклей: Софокл «Царь Эдип», Шодерло де Лакло «Опасные связи», В. Шукшин «Энергичные люди», И. Ильф, Е. Петров «12 стульев», Р. Беккулов «Сергей Есенин. Исповедь», Борис Пельняк «Фрегат София», сказка Шарля Перро «Золушка».

Ирина Павленко



