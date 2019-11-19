Новости
Новый закон сделает государство коллектором
19 Ноябрь 2019, 20:45
Не скрыться: ГИБДД поставит камеры в авто россиян
19 Ноябрь 2019, 20:15
Не всем пенсионерам следует ожидать прибавки с Нового года
19 Ноябрь 2019, 20:00
Пенсионный фонд рассказал о материнском капитале на 2022 год
19 Ноябрь 2019, 19:45
Российским детям выдадут водительские права
19 Ноябрь 2019, 19:30
Согласован порядок продажи «красивых» автомобильных номеров
19 Ноябрь 2019, 19:15
Раскрыта тайна, кто работает сверхурочно
19 Ноябрь 2019, 19:00
«GRОZО2059» - интересный эксперимент Театра молодёжи
19 Ноябрь 2019, 18:55
Более 130 тысяч зрителей увидели спектакли театра Горького в прошлом сезоне
За 11 месяцев театрального сезона 2018 – 2019 актёры Приморского краевого театра имени М. Горького сыграли 270 спектаклей, которые увидели более 132 тысяч зрителей. Об этом сообщает DEITA.RU.
Было показано 45 детских спектаклей, из них 8 спектаклей посмотрели маленькие жители Приморского края на выездных гастролях театра. В крае на детские спектакли пришли полторы тысячи зрителей.
Всего на гастролях в Приморье было представлено 29 спектаклей, которые посмотрели более шести тысяч зрителей.
За сезон театр два раза выезжал на гастроли за пределы края. В город Хабаровск и столицу республики Армения город Ереван.
В Хабаровске актёры дали три спектакля: «Эдит и её демоны», «Поминальная молитва» и «Товарищ», их увидели две с половиной тысячи зрителей.
В Ереване было сыграно четыре спектакля «Эдит и её демоны», «12 стульев», «Сергей Есенин», «Товарищ».
Сезон порадовал публику премьерами. Как сообщили в театре, было поставлено семь премьерных спектаклей: Софокл «Царь Эдип», Шодерло де Лакло «Опасные связи», В. Шукшин «Энергичные люди», И. Ильф, Е. Петров «12 стульев», Р. Беккулов «Сергей Есенин. Исповедь», Борис Пельняк «Фрегат София», сказка Шарля Перро «Золушка».
Ирина Павленко