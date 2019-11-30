telegr wh call

Новости

Врач советует не есть красную икру ложками каждый день

1 Декабрь 2019, 01:21

Путин собирает бизнесменов на разговор

1 Декабрь 2019, 00:24

Медведеву на подпись приготовили стратегию развития Севера

30 Ноябрь 2019, 23:14

Новые площадки комплекса ГТО появляются в сельской местности Приморья

30 Ноябрь 2019, 22:43

На Фестиваль борьбы во Владивостоке съехались спортсмены из Приморского и Хабаровского краев

30 Ноябрь 2019, 22:42

Чемпионат по настольной игре Го стартовал во Владивостоке

30 Ноябрь 2019, 22:40

Детская наркомания – не приговор: уссурийские специалисты возвращают трудных подростков к нормальной жизни

30 Ноябрь 2019, 22:35

Пенсионеров Владивостока учат активному образу жизни

30 Ноябрь 2019, 22:34

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Более 1500 жителей Находки стали получать «белую» зарплату

289

Более полутора тысяч жителей Находки смогли получить официальное трудоустройство по месту своей работы благодаря проведенной городским отделом по труду профилактической работе с руководителями частных компаний, сообщает DEITA.RU.

Эти сотрудники долгие годы получали «серую» или «черную» зарплату в конвертах и поэтому не могли претендовать на многие законные выплаты, в том числе, на оплату больничных листов и значимые отчисления в пенсионный фонд.

Всего в рамках календарного года сотрудниками отдела администрации, прокуратуры, ФНС и полиции была проверена деятельность 78 руководителей компаний в ходе 15 рейдов. Еще около ста вызвали для объяснения ситуации на заседания межведомственной комиссии.

При этом «обелить» удалось не только зарплаты сотрудников, но и самих бизнесменов. По результатам проверок на учет в налоговую были поставлены 747 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Большая часть из них стали индивидуальными предпринимателями.

В этом году отдел по труду находкинской администрации довольно активно включился в работу по снижению показателя неформальной занятости в городе. Как сообщил руководитель ведомства Геннадий Захаров, этот показатель по итогам года превысил плановое значение на 30%.

Отметим, работа по формализации трудовых отношений в Приморском крае ведется уполномоченными органами в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

фото: администрация города

Популярное

Светлое будущее снова откладывается

Криминальный авторитет передан из Японии в Россию

«У девушки в машине мозгов нет»: автоледи собрала пробку

Владивосток покидают даже борцы за власть советов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...