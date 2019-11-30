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Более 1500 жителей Находки стали получать «белую» зарплату
Более полутора тысяч жителей Находки смогли получить официальное трудоустройство по месту своей работы благодаря проведенной городским отделом по труду профилактической работе с руководителями частных компаний, сообщает DEITA.RU.
Эти сотрудники долгие годы получали «серую» или «черную» зарплату в конвертах и поэтому не могли претендовать на многие законные выплаты, в том числе, на оплату больничных листов и значимые отчисления в пенсионный фонд.
Всего в рамках календарного года сотрудниками отдела администрации, прокуратуры, ФНС и полиции была проверена деятельность 78 руководителей компаний в ходе 15 рейдов. Еще около ста вызвали для объяснения ситуации на заседания межведомственной комиссии.
При этом «обелить» удалось не только зарплаты сотрудников, но и самих бизнесменов. По результатам проверок на учет в налоговую были поставлены 747 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Большая часть из них стали индивидуальными предпринимателями.
В этом году отдел по труду находкинской администрации довольно активно включился в работу по снижению показателя неформальной занятости в городе. Как сообщил руководитель ведомства Геннадий Захаров, этот показатель по итогам года превысил плановое значение на 30%.
Отметим, работа по формализации трудовых отношений в Приморском крае ведется уполномоченными органами в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
фото: администрация города