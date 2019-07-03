На всероссийском молодежном форуме «Восток» за время его работы было представлено больше 180 социальных проектов, сообщает DEITA.RU.



Все презентованные на форуме «Восток» проекты были двух направлений: социальные и коммерческие. Социальные проекты были представлены на Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

«Основная задача социальных проектов - это вовлечение молодежи в решение социально-экономических проблем через их реализацию. Традиционно есть ключевые направления реализации этих проектов, которых можно выделить более 10. Всегда нами рассматриваются проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, рассматривающие вопросы экологии, здорового образа жизни и многих других», - рассказали организаторы.

Все проекты были написаны участниками, которые самостоятельно их инициировали. При этом значительное количество авторов проживает в провинции и отдаленных районах своих субъектов. Отдельно организаторы выделили проекты, которые в настоящее время называют «социальное предпринимательство». Они составляли значительную часть представленных работ. К примеру, один из подобных проектов вышел в лучшие 20 и был презентован во вторник, 2 июля. Помимо коммерческой составляющей в проекте, также была отражена и патриотическая. Проект касался вопроса исследования Великокняжеской батареи, входящей в состав Владивостокской крепости. При этом было предложено разработать концепцию объекта культурного наследия.

"За семь дней работы мой проект претерпел шесть изменений, а приехал я сюда только с идеей, которую случайно прочитал в журнале. В итоге он стал настоящим проектом, с которым уже можно начинать работать», - поделился студент РАНХиГС из Москвы Александр Гончаров.

Напомним, что форум «Восток» проходил во Владивостоке на острове Русском. В нем приняли участие более 600 человек. Помимо семинаров и тренингов ребята на протяжении работы всего форума готовили свои проекты. Лучшие коммерческие проекты будут представлены на V ВЭФ, а лучший социальный проект получит грант.

Иван Крышан