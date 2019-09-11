Более 2 тысяч семей получили выплаты на первенцев

Вместе с приятными хлопотами первого материнства, 2350 семей новоиспеченных родителей получили денежные выплаты, сообщает DEITA.RU.

Для этих целей выделили более 87 миллионов рублей, стоит отметить, что не забывает городская администрация и о молодых мамах – 23 миллиона из денег на выплаты за первого ребёнка пойдут на их финансовую поддержку.

Из 2 350 семей, которые получили финансовую поддержку за рождение первого ребенка, более тысячи получили и краевую доплату, сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Кроме того, в этом году 5,5 тысяч семей, где родился первый ребенок, будут получать 13,7 рублей каждый месяц, такая поддержка в крае назначается с 2018 года. В этом году на такие выплаты для приморских семей уже выделили 521,4 миллиона рублей. Деньги могут получить российские семьи, где доход на одного члена семьи не превышает 19 675,5 в месяц, в расчет берется 1,5 прожиточного минимума трудоспособного человека.

Поддержка молодых семей – одна из главных задач для правительства приморского края. Ведь для региона крайне важно не только улучшить качество жизни каждого жителя, но и увеличить численность населения. Для этих целей ведется активная работа в рамках государственной программы «Демография». Сейчас в Приморье действует 26 мер социальной поддержки для молодых семей, это и льготы, единовременные и ежемесячные выплаты, а также льготы на строительство и покупку жилья.

Екатерина Кононенко