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Более 20 россиян пострадали при столкновении катеров в Таиланде, погибли дети
Трагедия произошла около острова Пхукет
Два скоростных катера, принадлежащих туристическим компаниям, столкнулись у берегов популярного среди иностранцев острова Пхукет, сообщает ИА DEITA.RU. Инцидент произошел сегодня утром, 10 февраля.
Пострадали как жители королевства, так и российские гости, пишет РИА «Новости».
«Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести», – сказал заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин.
Местные службы заявили, что в больницы после столкновения привезли 21 россиянина и трех граждан Таиланда, но пятеро россиян покинули медучреждения после осмотра и получения первой помощи. Остальные были госпитализированы с травмами различной тяжести.
Согласно сведениям российского консульства, стало известно, что двух детей не удалось спасти.