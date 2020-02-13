Более 200 человек умерли от коронавируса в Китае за сутки

Жертвами эпидемии коронавируса в Китае стали более 1300 человек, сообщает ИА DEITA.RU. Основной процент смертей зафиксирован в провинции Хубэй, где и началась эпидемия.



Как пишет РБК, только за последние сутки от пневмонии, вызванной новым вирусом, умерли 254 человека. Это данные только по Китаю за исключением Гонконга и Макао. Это рекорд за всю историю распространения эпидемии. Всего же от коронавируса умерло 1367 человек – только в Китае, известно о случаях смертей за пределами страны.

Что касается общей статистики по заболеванию, то она также остается неутешительной. По последним данным, заразилось вирусом почти 60 тысяч человек. Еще сутки назад их было на 15 тысяч меньше. Только 5 911 человек выздоровели.

Однако власти Китая успокаивают общественность – рост числа заболевших объясняют новой методикой постановки диагноза. Теперь больными считают людей с клиническими проявлениями болезни. Это портит статистику, но позволяет не допускать распространения вируса.