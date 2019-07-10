В среду, 10 июля, во Владивостоке стартовала серия деловых игр «БИЗНЕСмания» для старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает DEITA.RU.



Как рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Приморского края (Центр «Мой бизнес») Ольга Потарусова, участие в проекте поможет подросткам сформировать предпринимательское мышление.

«Ребята научатся работать в команде и смогут пройти путь от разработки бизнес-идеи до ее реализации, а на финальном этапе даже поберут каналы продвижения своего товара или услуги. Мы надеемся, что во время игры кто-то из участников всерьез задумается о том, чтобы стать предпринимателем в будущем», - отметила она.

Серия деловых игр «БИЗНЕСмания» проводятся центром «Мой бизнес» совместно с KidsMBA при поддержке Администрации Приморского края в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего с марта по сентябрь в библиотеке «БУК» во Владивостоке планируется провести еще шесть мероприятий такого формата, в них смогут принять участие порядка 200 школьников. Для этого ребятам нужно только предварительно зарегистрироваться на любую из удобных дат: 24 июля, 7, 21 или 28 августа, а также на 4 и 11 сентября.

Иван Крышан