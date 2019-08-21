В начале августа судебные инстанции Хабаровска и Хабаровского муниципального района вынесли сразу два решения в пользу Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК»), согласно которым энергокомпании будет возмещен ущерб в размере свыше 220 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU

В период с августа по ноябрь 2018 года специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» выявили два факта хищения принадлежащего компании имущества.

В первом случае два жителя краевой столицы решили обогатиться за счет сдачи в пункт металлоприемки металлических уголков, незаконно демонтированных с трех опор линии электропередачи 35 кВ, расположенной в северной части города. Общий вес украденного металла составил 833 килограмма на сумму, превышающую 45 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства один из обвиняемых частично компенсировал филиалу нанесенный ущерб. Другому это лишь предстоит сделать.

Вторая крупная кража зафиксирована в конце ноября прошлого года: два других хабаровчанина разграбили трансформаторную подстанцию, установленную вблизи села Некрасовка Хабаровского муниципального района, похитив из нее силовой трансформатор стоимостью 176 400 рублей.

В обоих случаях благодаря совместным усилиям работников Хабаровских электрических сетей и местных правоохранительных органов все виновные лица были оперативно установлены, в отношении них возбуждены уголовные дела.

«По результатам рассмотрения судами уголовных дел, возбужденных по обоим фактам хищения, вина установленных следствием лиц была полностью доказана, для них предусмотрено наказание в виде исправительных работ и лишения свободы на разные сроки. Однако отбывать его все четыре преступника будут условно. Кроме этого, суд постановил: осужденным гражданам – возместить нанесенный сетевой компании ущерб в полной мере», - уточняет начальник юридического отдела Хабаровских электрических сетей Марина Леонтьева.

К слову, по итогам только первого полугодия текущего года суды удовлетворили более полусотни исков хабаровского филиала АО «ДРСК» на общую сумму 4,755 млн. рублей.