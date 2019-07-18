В Приморье квартиры получили 224 сирот, а также 34 были выданы сертификаты на самостоятельное приобретение квартир, сообщает DEITA.RU.

По словам специалистов департамента образования и науки Приморья, с начала этого года обеспечить жильем удалось более 250 человек. Данные цифры превышают прошлогодние значения в несколько раз. Подобных значений удалось достичь в результате межведомственного взаимодействия.

После передачи полномочий в муниципалитеты, власти на местах, смогли приобрести на вторичном рынке 224 жилых помещения. Некоторые муниципалитеты уже выполнили годовой план по приобретению квартир для детей-сирот.

«Новый механизм позволяет решать вопрос «на местах» значительно быстрее. При этом после введения дополнительной социальной меры поддержки сирот в виде сертификатов на самостоятельное приобретение жилья – 34 документа уже переданы их обладателям, пять из них – поступили на оплату», - добавили специалисты краевого департамента.

Отметим, что вопрос жилья для детей-сирот стоит на особом контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко. Для решения этого социального вопроса в конце прошлого года был принят целый ряд мер.

Напомним, что в этом году в краевом бюджете в рамках госпрограммы «Развитие образования в Приморском крае» было заложено более 1,2 млрд рублей на обеспечение детей-сирот жильем. Свои квартиры должны получить порядка 600 человек.

Иван Крышан