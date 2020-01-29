telegr wh call

Новости

Разбившиеся самолеты военных лет продолжат искать в Приморье

29 Январь 2020, 07:45

Более 30 домов оставят без холодной воды

29 Январь 2020, 07:15

Очень сильный ветер ожидается во Владивостоке в среду

29 Январь 2020, 06:30

Роскачество предупредило россиян о мошенниках

29 Январь 2020, 05:45

Рост цен и новые законы: с 1 февраля жизнь россиян изменится

29 Январь 2020, 05:00

Петербург будет брать деньги с туристов за въезд

29 Январь 2020, 04:15

ГИБДД не отменяет штрафы, ошибочно выписанные камерами

29 Январь 2020, 03:30

Водителям-новичкам сказали, как сохранить деньги на химчистке

29 Январь 2020, 02:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Более 30 домов оставят без холодной воды

вода

Причина отключений – плановые работы, сообщает DEITA.RU.

Во Владивостоке в среду, 29 января, пройдут массовые отключения холодной воды. Об этом Примводоканал предупредил потребителей на своем официальном сайте.

Воды в домах горожан не будет с утра до конца рабочего дня.

Адреса:

Военное Шоссе ул.  1А,

1Б,

2,

4,

5,

5А,

5Б,

13,

15,

20А,

22,

22А,

24,

28

Пятнадцатая ул.  2,

4,

6,

8,

10,

12,

14,

16,

18,

20,

22,

24,

26,

28,

30,

32,

34,

Шишкина ул.  1Б

Читайте также:

«Это безответственно»: Приморцы обманом прорвались из Китая с высокой температурой

«Звезда» прокомментировала увольнение 400 работников

Японский шпион пойман во Владивостоке

Популярное

«Звезда» прокомментировала увольнение 400 работников

«Огуречный банкрот» продаст свою недвижимость в Приморье

Японский шпион пойман во Владивостоке

Трутнев оценит владивостокские «Хаятты»
Loading...
Загрузка...
Загрузка...