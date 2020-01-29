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Более 30 домов оставят без холодной воды
Причина отключений – плановые работы, сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке в среду, 29 января, пройдут массовые отключения холодной воды. Об этом Примводоканал предупредил потребителей на своем официальном сайте.
Воды в домах горожан не будет с утра до конца рабочего дня.
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