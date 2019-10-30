Более 300 элементов благоустройства устанавливают во Владивостоке

Городские службы завершают работы по установке новых лавок, скамеек и урн. Новые элементы благоустройства появляются в парках, скверах, на аллеях и автобусных остановках, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии, всего было закуплено порядка 180 новых скамеек и более 190 урн. Большинство из них уже установлено в различных уголках краевого центра. И жители уже успели оценить нововведения.

«Спасибо большое, очень нужны были лавочки. Хотя автобусы идут один за другим, иногда хочется просто присесть и отдохнуть, а кому-то, может быть, и свой автобус подождать», - делятся жители.

«Лавки очень красивые и удобные. Уверена, что это доброе дело, особенно для бабушек, молодых мамочек с детьми», - добавляют владивостокцы.

«Правильно сделали. Очень красиво. Спасибо большое», - оценил гость дальневосточной столицы.

Новые скамейки, лавки и урны уже установили в районе Токаревской кошки, на улице Адмирала Фокина, 23, Хабаровской, 19, на остановках «Ялтинская», «Первая речка», «Краевая больница», «Универсам», «Заводская», «Диагностический центр», в сквере на Океанском проспекте, 90, на Тополиной аллее, в сквере Рихарда Зорге, на Хабаровской, 26б, Вострецова, 6, в сквере Дениса Давыдова, на видовой площадке на Добровольского, в районе фуникулера, на Тобольской, 10, а также на многих других остановках, в парках и зонах отдыха в городе.

Кроме того, новые лавочки, урны и другие элементы благоустройства появляются во дворах Владивостока в рамках реализации губернаторской программы «1000 дворов». На сегодняшний день в городе привели в порядок около 200 придомовых территорий.

Иван Юрьев

Источник фото — vlc.ru