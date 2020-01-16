Более 300 мегаватт запросили заявители у ДРСК в Хабаровском крае в 2019 году

Свыше 3000 заявок на технологическое присоединение к сетям АО «ДРСК» на территории Хабаровского края зарегистрировали специалисты Центра обслуживания потребителей Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») в 2019 году. Большинство из них поступило от физических лиц.

По словам хабаровских энергетиков, несмотря на некоторое снижение общего количества принятых заявок на подключение к сетям энергокомпании в течение всего прошлого года, связанное прежде всего с изменениями в законодательстве, суммарная запрошенная мощность осталась на уровне предыдущих лет и составила 301 МВт.

«Одна из самых крупных заявок за 2019 год, на основе которой впоследствии был заключен договор технологического присоединения, поступила от ООО «Геопроминвест». Почти 6 МВт необходимо компании для организации электроснабжения горно-обогатительного комплекса Солнечного ГОКа», - комментирует начальник службы перспективного развития и технологического присоединения хабаровского филиала АО «ДРСК» Андрей Кузнецов.

Число фактически подключенных потребителей по итогам прошлого года составляет 2707. Суммарная мощность новых энергопринимающих устройств превысила 100 мегаватт, что почти на 18 процентов выше данных аналогичного периода 2018 года.

В текущем году в рамках инвестиционной программы 2020 года хабаровскими энергетиками будет продолжена реализация планов по технологическому присоединению к сетям АО «ДРСК» новых объектов. На эти цели филиалом компании предусмотрено почти 372 млн рублей.