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19 Август 2019, 19:45

Более 300 саженцев высадили на Сахалине в рамках акции «Живи лес»

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На Сахалине добровольцы из села Новотроицкое Анивского района высадили более 300 саженцев кустарников и деревьев. Массовые зеленые насаждения волонтёры поместили в почву не просто так, а в рамках акции «Живи, лес», которую проводят по всей России в рамках национального проекта «Экология», сообщает DEITA.RU.

В зеленой акции приняли участие как представители общественных организаций, так и школьники, сотрудники местных лесничих хозяйств и представители правительства Сахалинской области. Организаторы всероссийской акции учитывают географические особенности каждого региона – для острова Сахалин специально выбрали хвойные и лиственные породы.

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