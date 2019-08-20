Администрации муниципальных районов раздали 254 квартиры детям сиротам с начала 2019 года, сообщает DEITA.RU. Сертификаты на приобретение жилья получили еще 72 человека, которые самостоятельно приобретут себе жилплощадь.

Как сообщили в департаменте образования Приморья, всего за 7,5 месяцев совместной работы в Приморье удалось обеспечить жильем порядка 326 детей-сирот.

Новой социальной мерой воспользовались 72 приморца, которые самостоятельно приобретут себе жилплощадь, благодаря полученным сертификатам. Квартиры уже приобрели 15 человек из этого списка», - рассказали в краевом департаменте.

За последние два месяца квартиры дети-сироты получили в шести городах: Владивостоке, Фокино, Дальнереченске, Партизанске, Находке и Уссурийске, также квартиры были выданы в девяти муниципальных районах края.

Отметим, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот лично контролируется губернатором Олегом Кожемяко. На приобретение жилплощади в бюджете края заложили более 1,2 млрд рублей. По планам в этом году более 600 человек будут обеспечены квартирами.

Напомним, что с этого года в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» муниципалитетам были переданы полномочия по поиску и приобретению квартир. Специально для этих целей в местные бюджеты поступило порядка миллиарда рублей.

Иван Юрьев