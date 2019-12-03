Более 4 миллионов «заработал» мошенник на призрачных авто

Суд рассмотрел уголовное дело жителя Владивостока, который обвиняется в крупном мошенничестве в автомобильной сфере, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает краевая прокуратура, мужчина обвиняется не только в хищении денег в особо крупном размере – более 4 миллионов рублей, но и в подделке официальных документов.

Суд установил, что два года фигурант размещал на популярных интернет-площадках объявления о продаже автомобилей, не имея при этом ни одного в личной собственности.

Покупателям мужчина обещал доставить машины как по Владивостоку, так и в другие регионы. Потерпевшие платили ему деньги. Злоумышленник, в свою очередь, великодушно предлагал им оплату перевозок, оформления и тому подобных расходов.

Действуя по проверенной схеме, приморец обокрал людей на 4,3 миллиона рублей, которые истратил на собственные нужды и потребности.

При этом фигурант купил два паспорта у неизвестных, вклеил туда свои фото, и по поддельным документам оформил банковский счет, на который иногда переводил деньги.

Суд назначил фигуранту 6,5 лет особого режима.

Александра Маслова