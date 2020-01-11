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6 Декабрь 2019, 18:15

Более 40 домов осталось без отопления во Владивостоке

батарея, радиатор, дом, вентиль

В районе Третьей рабочей без тепла осталось более 40 многоквартирных домов. Это связано с прорывами на теплотрассе, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в МУПВ «ВПЭС», сейчас все прорывы отремонтированы, и тепло вновь вернулось в дома жителей краевой столицы. Отмечается, что 42 дома лишились важной коммунальной услуги, хоть и временно. Связано это с тем, что в районе Народного проспекта 10 января утром на теплосетях произошел значительный прорыв. К вечеру того же дня теплоснабжение по указанным адресам восстановили.

Вечером, ближе к полуночи,  примерно в том же районе и с теми же жильцами снова случилась неприятность. На сей раз, прорыв произошел на другом участке. Аварийная бригада тут же выехала на место, и прорыв довольно оперативно устранили.

Александра Маслова

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