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Более 40 медиков в Дагестане скончались от коронавируса
Более 40 дагестанских врачей скончалось от внебольничной пневмонии и осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
– Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики, – сказал глава регионального минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.
Гаджиибрагимов заявил, что не публикует отдельный список погибших врачей, так как не отделяет коллег от остальных скончавшихся жителей Дагестана с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Семьи скончавшихся медработников получат компенсации по 2,7 млн рублей. Врачам, чье здоровье подкосил КОВИД, выплатят от 688 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от степени тяжести состояния.
По словам министра, на 16 мая в Дагестане скончалось 29 человек с подтвержденным КОВИД, еще 657 граждан умерло от внебольничной пневмонии.