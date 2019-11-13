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Более 400 вакансий: приморцев приглашают на работу
Жителей Приморья приглашают посетить общегородскую ярмарку вакансий. Большое мероприятие для соискателей новых рабочих мест состоится в четверг, 14 ноября, в Партизанске. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам представителей Приморского центра занятости населения, работодатели из ведущих предприятий Партизанского городского округа и Находки предоставят на выбор безработным приморцам более четырехсот вакансий. Среди направлений - рыбообработчики, интервьюеры, воспитатели, водители, слесари, медицинские работники, бухгалтеры, специалисты по подбору персонала, менеджеры, инженеры и другие.
«Соискателями будущих работников стали представители
тридцати крупных предприятий краевого и городского значения. На ярмарке каждый
желающий сможет ознакомиться с вакансиями Находкинского судоремонтного завода,
«Восточного порта», «Транснефть-Порт Косьмино» и других учреждений», - заявили
в краевом департаменте труда и соцразвития.
Отмечается, что работа найдется как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает свой карьерный путь - вакансии рассчитаны на жителей края с разным опытом, квалификацией и образованием.
Кроме того, в ходе ярмарки откроются пункты бесплатной консультации населения по вопросам социально защиты и налогового законодательства, а представители местных администраций и общественных объединений ответят на вопросы обратившихся. Особое внимание будет уделено представителям бизнеса миниципалитета.
Ярмарка пройдет в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 – 2020 годы» с 10 утра до часа дня по адресу: Партизанск, улица Ленинская, 26.
Екатерина Цой