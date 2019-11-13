Более 400 вакансий: приморцев приглашают на работу

Жителей Приморья приглашают посетить общегородскую ярмарку вакансий. Большое мероприятие для соискателей новых рабочих мест состоится в четверг, 14 ноября, в Партизанске. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам представителей Приморского центра занятости населения, работодатели из ведущих предприятий Партизанского городского округа и Находки предоставят на выбор безработным приморцам более четырехсот вакансий. Среди направлений - рыбообработчики, интервьюеры, воспитатели, водители, слесари, медицинские работники, бухгалтеры, специалисты по подбору персонала, менеджеры, инженеры и другие.

«Соискателями будущих работников стали представители тридцати крупных предприятий краевого и городского значения. На ярмарке каждый желающий сможет ознакомиться с вакансиями Находкинского судоремонтного завода, «Восточного порта», «Транснефть-Порт Косьмино» и других учреждений», - заявили в краевом департаменте труда и соцразвития.

Отмечается, что работа найдется как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает свой карьерный путь - вакансии рассчитаны на жителей края с разным опытом, квалификацией и образованием.

Кроме того, в ходе ярмарки откроются пункты бесплатной консультации населения по вопросам социально защиты и налогового законодательства, а представители местных администраций и общественных объединений ответят на вопросы обратившихся. Особое внимание будет уделено представителям бизнеса миниципалитета.

Ярмарка пройдет в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 – 2020 годы» с 10 утра до часа дня по адресу: Партизанск, улица Ленинская, 26.

Екатерина Цой