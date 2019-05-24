В пятницу, 24 мая, во Владивостоке начал свою работу V Тихоокеанский туристский форум, сообщает DEITA.RU.

Форум продолжит свою работу на протяжении трех дней, также в рамках мероприятия будет работать туристская выставка. Все площадки форума расположились на острове Русском у кампусе ДВФУ, там же прошло пленарное заседание, которое открыл губернатор Приморья Олег Кожемяко, а модератором секции стал врио вице-губернатора Константин Богданенко.

"Сегодня мы поговорим о том, каким может быть Владивосток, потому что у него есть уникальная особенность. Для жителей Европы и центральной России он азиатский, а для азиатов он европейский, при этом самый ближайший", - отметил на встрече Константин Богданенко.

По его словам, Приморский край с каждым годом посещают все больше и больше туристов.

"На сегодня мы вышли на лидирующие позиции в стране по привлечению туристов. Для примера, только в прошлом году Приморье посетило 4,5 млн туристов, как иностранных, так и отечественных", - добавил Константин Богданенко.

Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, ежегодно площадка форума расширяется и становится интересней для соседних стран из Азиатско-Тихоокеанского региона.

"В последнее время мы работаем над привлечением новых иностранных авиакомпаний, и их становится все больше и больше, что позволяет уменьшать стоимость авиабилетов, создавать конкурентную среду. В результате уже сами авиакомпании становятся рекламодателями Приморья", - сказал во время приветственного слова губернатор Приморья.

Он поблагодарил мэра города Пусана за помощь в продвижении Приморья в Корее, добавив,что это хорошая идея, а также сказал, что окажет помощь в продвижении корейских туристских продуктов, которые будут интересны жителям Владивостока и Приморья.

Помимо этого, Олег Кожемяко заявил, что в ближайшее время будет обращаться в правительство РФ, чтоб увеличить количество стран, жители, которых могли бы воспользоваться электронной визой, а также увеличить количество дней нахождения на территории Дальнего Востока для таких туристов до 14 дней.

В этой идеей согласилась руководитель Ростуризма, подчеркнув, что агентство будет помогать региону.

"Владивосток - удивительное место, здесь собралась очень профессиональная команда. Результаты ее работы очень впечатляющие, в этом смысле Приморский край - это регион-отличник", - подчеркнула Зарина Догузова.

Иван Крышан