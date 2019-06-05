С начала года сотрудники ГИБДД выявили на дорогах Приморья более 4,5 тысяч нетрезвых водителей, сообщает DEITA.RU. Из них 2492 человека управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и 2023 человек отказались от прохождения медосвидетельствования, что приравнивается к нарушению ПДД.

По вине нетрезвых водителей в этом году произошла 261 автоавария, в них погиб 21 человек, травмы получили более 180 человек. Как отметили в ГИБДД, во Владивостоке с начала года зарегистрировано 28 пьяных ДТП, что на 21% выше показателей прошлого года. Чаще всего аварии происходят в выходные дни в вечернее время.

Напомним, за пьяное ДТП теперь в России введена уголовная ответственность. Кроме того, МВД предложило лишать автомобилей нетрезвых водителей, которые стали виновниками ДТП.

При этом большинство читателей DEITA.RU, более 37,7% предложили лишать их прав пожизненно. Таковы результаты опроса агентства «Как наказывать пьяных водителей?». Около четверти респодентов согласились, что пьяному водителю можно дать пожизненное заключение, если по его вине погиб человек.

По 8% набрали ответы – отбирать машину в счёт государства, отдавать машину пострадавшей стороне, увеличить штраф в 10 раз. Около 6% проголосовавших ответили, что иногда сами садятся за руль в нетрезвом виде.

Напомним, что Приморье занимает 6-е место в России по удельному количеству ДТП, и рост аварийности в регионе продолжается: в январе он составил по сравнению с прошлым годом 36,7%, в феврале 42,8%, в марте 30,5%.

Иван Юрьев