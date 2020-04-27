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Более 5 млн россиян станут безработными
Аналитики НИУ ВШЭ прогнозируют увеличение числа безработных в шесть раз до 5,3 млн людей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.
Специалисты считают, что этому поспособствует простой в экономике и увеличение сумм пособий. Аналитики предполагают, что денег может не хватить на все выплаты, однако профильные ведомства заявляют об обратном – средства выделены по самому пессимистическому прогнозу.
Отметим, что за последнее время боле 180 тысяч россиян подали заявки на пособие по безработице. Увеличение сумм выплат предусмотрено для граждан, которые потеряли работу после начала весны.