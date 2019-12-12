Новости
Госдума приняла поправки в закон о пенсии
13 Декабрь 2019, 00:30
МРОТ, курилки и содержание детей в тюрьмах: депутаты приняли законы
12 Декабрь 2019, 23:45
Более 5 млн рублей выделили депутатам на путевку в Австралию
12 Декабрь 2019, 23:15
Орешкин сказал, что ждет экономику в новом году
12 Декабрь 2019, 22:45
Кремль уверен, что Европа прячет у себя террористов
12 Декабрь 2019, 22:15
Шойгу сообщил о ЧП в армии
12 Декабрь 2019, 21:45
Пятницы должен опасаться каждый владелец квартиры
12 Декабрь 2019, 21:15
Поборы с бизнеса увеличат в разы
12 Декабрь 2019, 20:45
Более 5 млн рублей выделили депутатам на путевку в Австралию
Эти деньги было запланировано потратить на билеты и отель
всего для четырех человек, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы обсудили дорогостоящую поездку четырех депутатов на сессию Азиатского-Тихоокеанского парламентского форума в Австралии. Он должен пройти с 11 по 18 января 2020 года.
Как сообщается на официальном сайте Госдумы, в составе делегации от парламента России было 4 человека. Их поездку на форум – билеты, проживание и траты в чужой стране оценили в 5,5 млн рублей. Бюджетных, само собой.
На Совете Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос целесообразности этой поездки. Как оказалось, ни одна фракция, которая отправляла на форум в Австралии своих представителей, никаких четких целей не ставила.
«Коллеги, в этом случае у нас с вами поездка отменяется», – резюмировал Володин.
Елена Миронова