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Более 5 млн рублей выделили депутатам на путевку в Австралию

Госдума

Эти деньги было запланировано потратить на билеты и отель всего для четырех человек, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы обсудили дорогостоящую поездку четырех депутатов на сессию Азиатского-Тихоокеанского парламентского форума в Австралии. Он должен пройти с 11 по 18 января 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, в составе делегации от парламента России было 4 человека. Их поездку на форум – билеты, проживание и траты в чужой стране оценили в 5,5 млн рублей. Бюджетных, само собой.

На Совете Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос целесообразности этой поездки. Как оказалось, ни одна фракция, которая отправляла на форум в Австралии своих представителей, никаких четких целей не ставила.

«Коллеги, в этом случае у нас с вами поездка отменяется», – резюмировал Володин.

Елена Миронова

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