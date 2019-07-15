Более 50 команд из Приморья и Китая сразились за кубок губернатора Приморского края в гребле на лодках класса дракон, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал член судейской комиссии и директор школы гребли Андрей Хоменко, в этом году соревнования на кубок губернатора Приморья проходят в 16-й раз.

«Первые соревнования прошли в Спортивной гавани Владивостока. За 16 лет они получили статус международных и теперь в разные годы к нам приезжают спортсмены из Китая, Кореи, Австралии и других. В этом году две команды приехали из Китая, представляющие университеты Поднебесной", - рассказал Андрей Хоменко.

По его словам, в соревнованиях участвуют не только профессиональные спортсмены, но и любители, а также ветераны.

"Отрадно видеть, что сегодня помимо обычных команд есть представители категории 40+ и 50+. Помимо смешанных команд, где участвуют девушки и мужчины, есть чисто мужские команды и женские. При этом приморские команды объединены по разным признакам", - подчеркнул Андрей Хоменко.

Лодки класса "дракон" более 2 тысяч лет используют в Китае, за это время их наполнили восточной философией, которая близка судейской комиссии и участникам соревнований. Они отмечают, что лодка - это место, где люди объединяются, чтобы достичь общей цели. При этом команды могут состоять из участников разноподготовленных в физическом плане.

«В лодке могут сидеть молодые и пожилые, мужчины и женщины, с разной физической подготовкой. Также как на руке есть мизинец и большой палец, каждый из них выполняют свою функцию, а результат получается один", - отметили спортсмены.

Соревнования завершились победой владивостокской команды, которая сохранила кубок губернатора на родной земле.

Иван Крышан