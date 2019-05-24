Более 50% жителей дальневосточной столицы выступили против забегов по центральным улицам города.

«Не поддерживаю! Я против забегов в центре - и так вечные пробки! Пусть вон на Русском носятся» - считает большинство горожан.

Еще 14% владивостокцев уверены, что в городе есть проблемы поважнее, и также не поддерживают спортивные амбиции столицы ДФО. 15% опрошенных в целом поддерживают беговой спорт, но только не в центре города, и предлагают выбрать для этого альтернативные места, стадионы, например.

И только 20% проголосовавших заявили «Пусть бегают», посчитав, что это все равно лучше, чем сидеть на диване и пить пиво.

Напомним, Владивосток удостоился статуса беговой столицы России. Довольно часто в городе перекрывают центральные улицы и мосты в угоду тем или иным организаторам. Однако местных жителей возмущает регулярное перекрытие и без того немногочисленных дорог, провоцирующее серьезные пробки в самом автомобилизированном городе страны.

Михаил Светлов