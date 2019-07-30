За полгода более 500 малышей – сирот Приморья нашли свою семью, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию края.

2019 год стал счастливым для 505 сирот региональных центров содействия семейному устройству. Меры, принимаемые для профилактики сиротства и устройства воспитанников в семьи, дают свои результаты – база данных о сиротах сокращается со значительной скоростью. Так, по состоянию на октябрь 2018 года список детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывал 1883 человека. Сегодняшние показатели не могут не радовать – только 883 ребёнка всё ещё нуждаются в семье.

Позитивные результаты достигнуты во многом благодаря профилактическим мерам, которые принимают краевые власти. Объединив свои усилия с представителями бизнеса, общественных организаций и средств массовой информации, власти реализуют различные программы, конкурсы и акции. Помимо этого, активная работа проводится с педагогами, родителями и сотрудниками центров содействия.

Напомним, в Находке получила квартиру первая из одиннадцати детей-сирот, которые претендуют на получение собственного жилья. До получения собственной квартиры, мать с ребёнком ютилась в крохотной комнате. Заимев собственное жильё, девушка сможет уделять больше внимания воспитанию малыша.

Софья Корф