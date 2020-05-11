Более 5000 протоколов: приморцы массово нарушают самоизоляцию

Правоохранительные органы продолжают применять санкции в отношении приморцев, которые не жалеют сидеть дома и идут на нарушение режима самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае, с момента начала эпидемии в регионе выписано уже более пяти тысяч административных протоколов за нарушение ограничительных мер, объявленных в регионе.

Больше всего предупреждений и штрафов приходится на жителей Владивостока – 1497. Далее идёт Находка – 426 и Уссурийск – 404. Остальные случаи касаются всей остальной территории Приморья.

Те, кто нарушают предписания властей повторно, уже не смогут избежать денежного взыскания за свой проступок. Такие меры должны отвадить людей от нарушения режима самоизоляции.

В целях замедления распространения коронавируса на территории региона, глава Приморья Олег Кожемяко распорядился установить жёсткий контроль за прибрежными районами, которые могут стать приманкой для любителей отдохнуть в тёплый майский период.

Как было объявлено ранее, до 31 мая любые выходы из дома без уважительной причине строжайшей запрещены. В крае введён масочный режим. Перемещение между городами и посёлками также запрещено, кроме случае экстренной необходимости и выполнения трудовых обязанностей.