Более 60 автобусов не выйдут на рейс из Владивостока

61 авторейс отменен во Владивостоке по данным на 5 мая. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примвокзал».

Так, в связи с изменением расписания из-за коронавируса и сниженной востребованностью ряда междугородних направлений, отменены следующие рейсы: