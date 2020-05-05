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Более 60 автобусов не выйдут на рейс из Владивостока

автобус рейд

Масштабные отмены происходят каждый день

61 авторейс отменен во Владивостоке по данным на 5 мая. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примвокзал».

Так, в связи с изменением расписания из-за коронавируса и сниженной востребованностью ряда междугородних направлений, отменены следующие рейсы: 

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