Новости
Почти сотня за сутки: число заболевших коронавирусом в Приморье побило рекорд
5 Май 2020, 10:21
Двоих рыбаков унесло в открытое море в Приморье
5 Май 2020, 10:00
Облачность и дождь – синоптики о погоде в Приморье
5 Май 2020, 09:45
Более 60 автобусов не выйдут на рейс из Владивостока
5 Май 2020, 09:10
Самолечение при коронавирусе может довести до реанимации
5 Май 2020, 08:15
Как безопасно купить недвижимость на самоизоляции
5 Май 2020, 07:15
Дизайнер: «Маска на долгие годы станет частью гардероба»
5 Май 2020, 06:15
Митрополит Тихон назвал коронавирус божественным уроком любви к ближнему
5 Май 2020, 05:15
Более 60 автобусов не выйдут на рейс из Владивостока
Масштабные отмены происходят каждый день
61 авторейс отменен во Владивостоке по данным на 5 мая. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примвокзал».
Так, в связи с изменением расписания из-за коронавируса и сниженной востребованностью ряда междугородних направлений, отменены следующие рейсы:
Читайте также:
Пассажиров без масок не пустят в автобусы
В Приморье сгорел маршрутный автобус
Почти 70 автобусных рейсов отменили в Приморье
Популярное
Loading...
Загрузка...