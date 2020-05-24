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Более 60 междугородних рейсов отменили в Приморье
Это связано со сниженной востребованностью ряда направлений
На маршруты из Владивостока 24 мая не выйдет 61 автобус, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примвокзал».
Как сообщили на официальном сайте, данная мера связана с сокращением рейсов из-за режима самоизоляции в крае.
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Владивосток - Хабаровск
07:00
506
Владивосток - Находка
07:00
504
Владивосток - Большой Камень
07:30
514
Владивосток - Камень-Рыболов
07:50
506
Владивосток - Находка
08:10
503
Владивосток - Дальнегорск
08:30
525
Владивосток - Пограничный
08:50
205МП
Владивосток - Артём
09:00
506
Владивосток - Находка
09:10
526
Владивосток - Славянка
09:15
503
Владивосток - Дальнегорск
10:00
545
Владивосток - Уссурийск
10:05
506
Владивосток - Находка
10:10
504
Владивосток - Большой Камень
10:15
530
Владивосток - Новошахтинск
10:15
547
Владивосток - Арсеньев
10:20
502
Владивосток - Спасск
10:30
501
Владивосток - Уссурийск
10:50
205МП
Владивосток - Артём
10:55
529
Владивосток - Чугуевка
11:00
504
Владивосток - Большой Камень
11:25
501
Владивосток - Уссурийск
11:30
205МП
Владивосток - Артём
11:35
531
Владивосток - Новопокровка
11:45
205МП
Владивосток - Артём
12:05
506
Владивосток - Находка
12:15
509
Владивосток - Лучегорск
12:40
524
Владивосток - Черниговка
13:10
522
Владивосток - Покровка
13:30
511
Владивосток - Лесозаводск
13:35
537
Владивосток - Уссурийск
13:45
547
Владивосток - Арсеньев
14:00
521
Владивосток - Зарубино
14:00
506
Владивосток - Находка
14:30
536
Владивосток - Врангель
14:50
526
Владивосток - Славянка
15:00
506
Владивосток - Находка
15:45
502
Владивосток - Спасск
15:45
545
Владивосток - Михайловка
15:55
504
Владивосток - Большой Камень
15:55
205МП
Владивосток - Артём
16:00
529
Владивосток - Чугуевка
16:30
522
Владивосток - Покровка
16:30
506
Владивосток - Находка
16:55
504
Владивосток - Большой Камень
17:00
520
Владивосток - Арсеньев
17:00
502
Владивосток - Спасск
17:00
528
Владивосток - Краскино
17:30
502
Владивосток - Спасск
17:30
506
Владивосток - Находка
17:30
501
Владивосток - Уссурийск
17:35
513
Владивосток - Партизанск
17:35
517
Владивосток - Ярославка
17:45
205МП
Владивосток - Артём
18:00
544
Владивосток - Южно-Морской
18:10
513
Владивосток - Партизанск
18:15
530
Владивосток - Новошахтинск
18:20
503
Владивосток - Дальнегорск
19:30
509
Владивосток - Лучегорск
19:40
506
Владивосток - Находка
19:50
502
Владивосток - Спасск