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Более 60 междугородних рейсов отменили в Приморье

автобус, остановка, общественный транспорт

Это связано со сниженной востребованностью ряда направлений


На маршруты из Владивостока 24 мая не выйдет 61 автобус, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примвокзал».

Как сообщили на официальном сайте, данная мера связана с сокращением рейсов из-за режима самоизоляции в крае.

701

Владивосток - Хабаровск

07:00

506

Владивосток - Находка

07:00

504

Владивосток - Большой Камень

07:30

514

Владивосток - Камень-Рыболов

07:50

506

Владивосток - Находка

08:10

503

Владивосток - Дальнегорск

08:30

525

Владивосток - Пограничный

08:50

205МП

Владивосток - Артём

09:00

506

Владивосток - Находка

09:10

526

Владивосток - Славянка

09:15

503

Владивосток - Дальнегорск

10:00

545

Владивосток - Уссурийск

10:05

506

Владивосток - Находка

10:10

504

Владивосток - Большой Камень

10:15

530

Владивосток - Новошахтинск

10:15

547

Владивосток - Арсеньев

10:20

502

Владивосток - Спасск

10:30

501

Владивосток - Уссурийск

10:50

205МП

Владивосток - Артём

10:55

529

Владивосток - Чугуевка

11:00

504

Владивосток - Большой Камень

11:25

501

Владивосток - Уссурийск

11:30

205МП

Владивосток - Артём

11:35

531

Владивосток - Новопокровка

11:45

205МП

Владивосток - Артём

12:05

506

Владивосток - Находка

12:15

509

Владивосток - Лучегорск

12:40

524

Владивосток - Черниговка

13:10

522

Владивосток - Покровка

13:30

511

Владивосток - Лесозаводск

13:35

537

Владивосток - Уссурийск

13:45

547

Владивосток - Арсеньев

14:00

521

Владивосток - Зарубино

14:00

506

Владивосток - Находка

14:30

536

Владивосток - Врангель

14:50

526

Владивосток - Славянка

15:00

506

Владивосток - Находка

15:45

502

Владивосток - Спасск

15:45

545

Владивосток - Михайловка

15:55

504

Владивосток - Большой Камень

15:55

205МП

Владивосток - Артём

16:00

529

Владивосток - Чугуевка

16:30

522

Владивосток - Покровка

16:30

506

Владивосток - Находка

16:55

504

Владивосток - Большой Камень

17:00

520

Владивосток - Арсеньев

17:00

502

Владивосток - Спасск

17:00

528

Владивосток - Краскино

17:30

502

Владивосток - Спасск

17:30

506

Владивосток - Находка

17:30

501

Владивосток - Уссурийск

17:35

513

Владивосток - Партизанск

17:35

517

Владивосток - Ярославка

17:45

205МП

Владивосток - Артём

18:00

544

Владивосток - Южно-Морской

18:10

513

Владивосток - Партизанск

18:15

530

Владивосток - Новошахтинск

18:20

503

Владивосток - Дальнегорск

19:30

509

Владивосток - Лучегорск

19:40

506

Владивосток - Находка

19:50

502

Владивосток - Спасск

 

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