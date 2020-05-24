Более 60 междугородних рейсов отменили в Приморье





На маршруты из Владивостока 24 мая не выйдет 61 автобус, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примвокзал».

Как сообщили на официальном сайте, данная мера связана с сокращением рейсов из-за режима самоизоляции в крае.

701

Владивосток - Хабаровск

07:00

506

Владивосток - Находка

07:00

504

Владивосток - Большой Камень

07:30

514

Владивосток - Камень-Рыболов

07:50

506

Владивосток - Находка

08:10

503

Владивосток - Дальнегорск

08:30

525

Владивосток - Пограничный

08:50

205МП

Владивосток - Артём

09:00

506

Владивосток - Находка

09:10

526

Владивосток - Славянка

09:15

503

Владивосток - Дальнегорск

10:00

545

Владивосток - Уссурийск

10:05

506

Владивосток - Находка

10:10

504

Владивосток - Большой Камень

10:15

530

Владивосток - Новошахтинск

10:15

547

Владивосток - Арсеньев

10:20

502

Владивосток - Спасск

10:30

501

Владивосток - Уссурийск

10:50

205МП

Владивосток - Артём

10:55

529

Владивосток - Чугуевка

11:00

504

Владивосток - Большой Камень

11:25

501

Владивосток - Уссурийск

11:30

205МП

Владивосток - Артём

11:35

531

Владивосток - Новопокровка

11:45

205МП

Владивосток - Артём

12:05

506

Владивосток - Находка

12:15

509

Владивосток - Лучегорск

12:40

524

Владивосток - Черниговка

13:10

522

Владивосток - Покровка

13:30

511

Владивосток - Лесозаводск

13:35

537

Владивосток - Уссурийск

13:45

547

Владивосток - Арсеньев

14:00

521

Владивосток - Зарубино

14:00

506

Владивосток - Находка

14:30

536

Владивосток - Врангель

14:50

526

Владивосток - Славянка

15:00

506

Владивосток - Находка

15:45

502

Владивосток - Спасск

15:45

545

Владивосток - Михайловка

15:55

504

Владивосток - Большой Камень

15:55

205МП

Владивосток - Артём

16:00

529

Владивосток - Чугуевка

16:30

522

Владивосток - Покровка

16:30

506

Владивосток - Находка

16:55

504

Владивосток - Большой Камень

17:00

520

Владивосток - Арсеньев

17:00

502

Владивосток - Спасск

17:00

528

Владивосток - Краскино

17:30

502

Владивосток - Спасск

17:30

506

Владивосток - Находка

17:30

501

Владивосток - Уссурийск

17:35

513

Владивосток - Партизанск

17:35

517

Владивосток - Ярославка

17:45

205МП

Владивосток - Артём

18:00

544

Владивосток - Южно-Морской

18:10

513

Владивосток - Партизанск

18:15

530

Владивосток - Новошахтинск

18:20

503

Владивосток - Дальнегорск

19:30

509

Владивосток - Лучегорск

19:40

506

Владивосток - Находка

19:50

502

Владивосток - Спасск