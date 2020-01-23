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Более 60 тонн нефти разлилось в Хабаровском крае
На станции Токи Ванинского района Хабаровского края произошла утечка огромного количества нефти, сообщает DEITA.RU.
По сообщению ДВТП , около 60 тонн опасного топлива разлилось из цистерн, которые отправились по железной дороге со станции Дземги.
Причины критической ситуации пока не ясны. Сейчас профильные службы и ведомства ведут проверку – как причин разлива нефти, так и исполнения законов охраны среды и безопасности на ж/д транспорте.
Напомним, что в акватории Приморья часто происходят нефтеразливы. Из крупных – разлив из танкера в районе мыса Назимова. Однако, в последнее время настолько масштабных катастроф не происходило.
Порой из-за подобных ситуаций закрывают целые пляжи – в любом случаи, на местах подобных аварий требуется долгая и тщательная проверка и работа над последствиями.
Александра Маслова