Более 600 участников приняли участие в фестивале «Ханкайские зори»

Краевой фестиваль сельской культуры "Ханкайские зори" с успехом прошел в Приморье в минувшие выходные, сообщает DEITA.RU.



С 5 по 7 июля в приморский город Камень-Рыболов съехались творческие коллективы из нескольких регионов Дальнего Востока. Всего в мероприятиях фестиваля сельской культуры приняли участие 610 человек со всего региона. В ходе трехдневного фестивального марафона на различных площадках Ханкайского района выступили вокалисты, танцоры и циркачи. А мастера декоративно-прикладного творчества продемонстрировали свои умения на выставках, разместившихся прямо на побережье живописного озера Ханка.

Вот уже девятнадцать лет подряд на фестиваль, посвященный памяти заслуженного работника культуры РФ Юрия Петровича Ващенко, съезжаются молодые таланты со всех уголков дальневосточного региона. В этом году в краевом фестивале сельской культуры «Ханкайские зори» приняли участие коллективы и вокалисты из 12 городов – это Артём, Владивосток, Уссурийск, Дальнегорск, Арсеньев, Партизанск, Дальнереченск, Райчихинск (Амурская область), Хабаровск и Амурск (Хабаровский край), Биробиджан (Еврейская автономная область), Читайхэ (провинция Хэйлуцзян, Китай), и 29 населённых пунктов Приморского края: с. Камень-Рыболов, с. Новоселище, пгт. Новошахтинский, п. Ярославский, пгт. Сибирцево, с. Вольно-Надеждинское, пос. Хор, с. Малиново, с. Монастырище, с. Ракитное, с. Богуславец, с. Углекаменск, с. Алексеевка, г. Лучегорск, с. Новосысоевка, с. Хороль, с. Спасское, пгт. Кировский, пгт. Пограничный, с.Черниговка, с. Орехово, п. Горные Ключи, с.Галенки, с. Жариково, п. Новый, с. Раздольное, с. Сергеевка, с. Достоевка, с. Барано-Оренбургское.

По словам организаторов, краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» охватил 10200 человек.

Фото: Ольга РУДЕНКО