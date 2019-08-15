Почти полторы тысячи семей получили компенсацию за ипотеку, сообщает DEITA.RU.

Более 64 миллионов рублей выделили из бюджета края на компенсацию приморским семьям, которые оформили ипотеку на покупку жилья в новостройках или в строящихся домах.

Социальная выплата составляет 50% от суммы. Только ипотека должна быть не больше 2,5 миллионов рублей, отметили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Деньги выплачиваются в течение пяти лет. Раньше срока выплаты могут прекратиться, если семья полностью погасила долг, на три месяца просрочила оплату ипотеки, или переехала из Приморского края. Также семья может сама отказаться от выплат.

Подобная практика началась в крае еще в 2012 году. Помощь государства на приобретение жилья очень важна в России, особенно для молодых семей, где есть дети. Чтобы оформить компенсацию необходимо обратиться в Приморский центр соцподдержки населения или МФЦ.

Доступным жилье для приморцев становится благодаря государственной программе «Социальная поддержка населения Приморского края». В рамках проекта в крае действуют и другие выгодные программы.

Например, программа «Доступная ипотека». Так, если вы решите брать жилплощадь в строящемся доме, минимальная ставка займа составит 6,45%. В готовом доме квартиру можно приобрести под 6,8 процентов.

Благодаря проекту «Семейная ипотека с государственной поддержкой» семьи, где есть два и более ребенка, которые с 1 января 2018 года, могут взять ипотеку под 6%, а также рефинансировать действующую ипотеку.

Если второй и последующий ребенок появились на свет с первого января текущего года, то кредит можно взять и под 5%, приятный бонус касается жителей Дальнего Востока.

А скоро в крае начнет работу долгожданная программа «Дальневосточная ипотека». В рамках этой программы кредит или ипотеку можно будет получить под 2% для молодых семей или участникам программы «Дальневосточный гектар» для строительства дома.

Екатерина Кононенко