В понедельник, 22 июля, завершился прием заявок на участие в конкурсе «Грани творчества», сообщает DEITA.RU. Свои заявки на участие в конкурсе прислало более 70 мастеров прикладного народного творчества.

Как отметил заместитель заведующего отдела народного творчества Илья Федоров, в общем массе заявки прислали из 13 муниципальный районов региона. Достаточное количество поступило из Уссурийска, Находки, Лесозаводска, Кавалерово, Партизанска и многих других.

«Официально прием заявок завершился в субботу, 20 июля, но по просьбе некоторых мастеров прием заявок был продлен до понедельника. Приняли более 70 заявок практически по всем номинациям», - рассказал специалист Приморского краевого народного центра культуры.

По его словам, мало заявок было трем номинациям: бумага-пластик, роспись по дереву и батик. В этом году данные номинации не будут представлены в конкурсе. Если мастера не появятся и в следующем, то они будут исключены из ежегодного конкурса. При этом одну из номинаций организаторы решили расширить.

«Нами было получено много заявок на изготовление народной куклы. Огромное количество заявок стало поводом для того, чтобы сделать две номинации в изготовлении народных кукол», - подчеркнул один из организаторов конкурса.

Добавим, что конкурс «Грани творчество» пройдет 10 августа в СК «Олимпиец» в финальную часть конкурса попадут по три мастера в каждой номинации из разных муниципальных районов. Помимо шестичасового конкурса мастера привезут с собой свои изделия, которые представят широкой публике.

Иван Крышан