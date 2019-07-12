Что думают российские предприниматели о рисках, современных реалиях и факторах, влияющих на развитие бизнеса в стране, выяснили сотрудники Всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ВЦИОМ.

Семьдесят один процент предпринимателей считают, что российские условия для бизнеса неблагоприятны. Пятнадцать процентов верят, что государство готово оказывать бизнесу поддержку. Тем не менее, из всех опрошенных россиян семьдесят шесть процентов хотят иметь свое дело.

Хуже всего влияют на российский бизнес проблемы конституционные и макроэкономические. Уровень благосостояния отметили восемьдесят один процент респондентов, коррупцию назвали семьдесят два процента, стоимость энергоносителей выделили семьдесят один процент голосовавших.

Также пожаловались желающие иметь или развивать свое дело на судебную систему, не защищающую собственников (шестьдесят два процента), и на контрольные органы (шестьдесят три процента). Кроме того, выделяли конкуренцию на рынке (сорок семь процентов опрошенных), уровень стабильности государственной власти вкупе со внутриполитической ситуацией (тридцать пять процентов голосов) и сложность получения кредита (двадцать восемь).

Что касается рисков – жаловались бизнесмены на вероятное снижение спроса, возможность того, что увеличится налогообложение или изменится законодательство, и на издержки.

Анастасия Туркова